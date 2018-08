Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

94,68 EUR +0,42% (09.08.2018, 09:50)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

109,49 USD +0,56% (08.08.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDA -Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (09.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT)Microsoft habe in Q4 des Geschäftsjahres 2017/18 (30.06.) den Konzernumsatz um 17% yoy auf 30,1 Mrd. USD ausbauen können. Hierzu hätten insbesondere die Cloudaktivitäten (u.a. Azure +85%, Office 365 für Unternehmen +38%, Dynamics 365 +61%) beigetragen. LinkedIn habe seine Erlöse abermals um 37% und die um fünf weitere Entwicklerstudios verstärkten Gamingaktivitäten um 39% steigern können. Aber auch die Hardwaresparte (u.a. Surface) habe um 25% und die Suchaktivitäten um 17% zugelegt. Das operative Konzernergebnis sei auf 10,4 Mrd. USD bzw. um +30% deutlich angestiegen.Ausblick wie erwartet: Microsoft avisiere für das laufende Q1/2019 ein Umsatzplus von 11 bis 14%, was den Markterwartungen entspreche. Die Innovationskraft von Microsoft sei ungebrochen. Neue Lösungen insbesondere im Cloudumfeld wie z.B. Azure Stack und Azure Sphere würden zum Umsatzwachstum beitragen. Die avisierte Übernahme der führenden Open Source-Entwicklerplattform Github für 7,5 Mrd. USD diene dem Ausbau der Entwicklergemeinde und solle dem Konzern im Bereich der Cloudlösungen helfen das Wachstumstempo auch längerfristig hoch zu halten. Doch das Management werde nicht müde zu betonen, dass angesichts der mittlerweile erreichten Penetrationsraten die Wachstumsraten irgendwann zu sinken beginnen würden.Höhere Prognosen würden auf Basis der Peergroup-Bewertung des Analysten eine Anhebung des Kursziels für die Aktie von Microsoft von 105 USD auf 110 USD zulassen. In Relation zur Wachstumsdynamik beim Gewinn erscheine Maier das Bewertungsniveau weiterhin etwas hoch, was er derzeit als Hauptrisiko sehe. Doch die fundamentalen Aussichten würden positiv bleiben.Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, belässt sein "halten"-Rating für die Microsoft-Aktie unverändert. (Analyse vom 09.08.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:94,5799 EUR +0,37% (09.08.2018, 09:36)