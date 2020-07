Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

188,46 EUR +1,29% (07.07.2020, 17:59)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

188,80 EUR +1,27% (07.07.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

213,16 USD +1,17% (07.07.2020, 17:45)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (07.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin zu kaufen.Laut einem Bericht von "The Information" spiele Microsoft offenbar mit dem Gedanken, den Spieleproduzenten Warner Bros. Interactive zu übernehmen. Mit einem Zukauf könnte Microsoft sein Spiele-Portfolio für die Xbox-Konsole aufstocken. Allerdings sei Microsoft nicht der einzige Interessent an dem Tochterunternehmen des Telekommunikationskonzerns AT&T Bereits Anfang Juni sei nach einem Bericht von CNBC bekannt geworden, dass die Spieleentwickler Electronic Arts Activision Blizzard und Take-Two Interactive an der Gamingsparte interessiert seien.Für Entwicklerstudios wäre eine Übernahme interessant, denn zu Warner Bros. würden bekannte und beliebte Spielemarken gehören. Hierzu würden Rocksteady Games (Batman-Arkham-Serie), NetherRealm Studios (Mortal Kombat) und Avalanche Software (Disney Infinity) zählen. Zudem seien unter der Schirmherrschaft von Warner Bros. Interactive einige Lizenzspiele erschienen wie "Harry Potter" und "Herr der Ringe".Die Gamingsparte habe 2019 einen Umsatz von 2 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Medienberichten zufolge verlange AT&T 4 Milliarden Dollar für einen Verkauf.Microsoft habe sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Der Konzern plane in den kommenden Wochen ein Enthüllungsevent bezüglich seiner neuen Xbox Series X.Derzeit klettere die Microsoft-Aktie von Hoch zu Hoch. Kaum ein Tag vergehe, an dem der Wert kein neues Allzeithoch erreiche. Eine Übernahme würde der Gamingsparte des Technologiekonzerns frischen Wind und vor allem attraktive Exklusivrechte verleihen. Das dürfte sich langfristig auszahlen.Für den "Aktionär" bleibt die Microsoft-Aktie aussichtsreich und ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link