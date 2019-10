NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (09.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Steve Ballmer, ehemaliger CEO von Microsoft, sei einst in die Geschichtsbücher eingegangen, als er in einem Interview betont habe, dass das iPhone niemals Erfolg haben werde. Nichtsdestotrotz sei Ballmer maßgeblich an der Einführung von Azure 2008 beteiligt gewesen. Auch beim Surface Book sei er 2012 federführend gewesen. In einem Interview mit CNBC habe sich Ballmer nun sehr optimistisch gegenüber dem Hardware-Geschäft seines ehemaligen Arbeitgebers gezeigt. Er sehe gewaltiges Potenzial bei der Hardware, zumindest, wenn man sich die Verkaufsahlen der Nummer Eins der Welt (Apple) anschaue, so Ballmer gegenüber CNBC.Nachdem Microsoft mit dem Windows Phone damals unter Ballmer kläglich gescheitert sei, gehe man die Sache jetzt deutlich erfolgreicher an. Die Windows-Plattform gewinne eine immer stärkere Stellung, was nicht zuletzt an den Office-Programmen liegen dürfte. Der Umsatz mit Surface-Geräten sei im letzten Quartal um mehr als 14% gestiegen. Genaue Angaben zu den Verkaufserlösen gebe der US-Konzern allerdings nicht Preis.Microsoft habe sich über die Jahre ein extrem breites Produktportfolio aufgebaut und wachse an allen Enden. Ballmer habe sicherlich Recht, dass Microsoft was das Hardware-Geschäft betreffe, noch sehr großes Aufholpotenzial zu Apple besitze. Microsoft bleibe was es sei: ein echtes Langfrist-Investment. Anleger sollten sich von der aktuellen Seitwärtskonsolidierung nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2019)