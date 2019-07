NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

137,06 USD -0,29% (05.07.2019, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.07.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin zu verkaufen.Wie die meisten anderen Technologiekonzerne, verzeichne auch die Microsoft-Aktie nach der Schwäche im letzten Viertel des vergangenen Jahres seit Anfang 2019 einen signifikanten Kursanstieg (+35%). Gestützt werde die Performance außerdem von einer positiven Geschäftsentwicklung. Am 18.07. werde Microsoft seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen. Hierbei erwarte Friebel keine negativen Überraschungen (Analystenprognose Umsatz Q4 2018/19: +8,7% y/y; Nettoergebnis (berichtet): +6,0% y/y). Friebel behalte daher seine EPS-Prognose (berichtet) für 2018/19 von 4,58 USD bei. Hinsichtlich des gerade angelaufenen Geschäftsjahres 2019/20 (30.06.) sei der Analyst nun aber in Bezug auf die Ergebnisentwicklung etwas optimistischer (EPS 2019/20e: 4,97 (alt: 4,87) USD). Zwar hätten sich die Wachstumserwartungen für die Weltwirtschaft in den vergangenen Wochen reduziert, jedoch sollte dies aus Sicht des Analysten nicht - wie bislang von ihm unterstellt - zu einem Rückgang der operativen Marge bei Microsoft im laufenden Geschäftsjahr führen (operative Marge 2019/20e: 33,5% (Analystenerwartung bisher: 32,8%; Vj.: 33,4%).Aufgrund des aus seiner Sicht aber nach wie vor zu hohen Bewertungsniveaus der Microsoft-Aktie bestätigt Markus Friebel, Analyst von Independent Research, aber bei einem auf 110,00 (alt: 92,00) USD erhöhten Kursziel sein "verkaufen"-Rating für die Microsoft-Aktie. (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:121,00 EUR -0,28% (08.07.2019, 11:39)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:121,48 EUR -0,56% (08.07.2019, 11:51)