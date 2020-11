Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

187,32 EUR +1,06% (05.11.2020, 14:12)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

216,39 USD +4,82% (04.11.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Software-Gigant überzeuge seit Jahren durch operative Stärke. Keine Ausnahme hätten hier auch die letzten Quartalszahlen gebildet. Microsoft habe die Erwartungen geschlagen und in jeder einzelnen Sparte zugelegt. Auch der Langfristchart sei beispielhaft für einen mustergültigen Aufwärtstrend. Nun würden die Bullen in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld wieder zum Angriff ansetzen.Im Laufe des gestrigen Handels habe die Microsoft-Aktie die 50-Tage-Linie bei 211,91 Usd übersprungen und damit ein Kaufsignal ausgelöst. Als nächste Hürde warte auf die Bullen der Widerstand bei 225,21 USD. Danach rücke bereits das Allzeithoch bei 232,86 USD in den Fokus. Aktuell notiere das Papier nur ca. 6% unter seiner bisherigen Bestmarke.Für den "Aktionär" sei es nur eine Frage der Zeit, wann der Softwareriese seine Bestmarke aus September bei 232,86 USD knacke, denn die Zukunftsaussichten würden prächtig bleiben. Neueinsteiger könnten zugreiebn. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:187,78 EUR +1,77% (05.11.2020, 14:28)