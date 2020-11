Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

174,70 EUR +0,88% (02.11.2020, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

202,47 USD -1,10% (30.10.2020, 21:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (02.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Blick in die Zukunft - AktienanalyseAls erster der großen Tech-Konzerne hat diese Woche Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) Zahlen vorgelegt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Software-Riese aus Redmond habe im ersten Quartal - bei Microsoft gehe das Geschäftsjahr von Anfang Juli bis Ende Juni - den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12% auf 37,2 Mrd. US-Dollar gesteigert. Gleichzeitig habe sich der Nettogewinn um fast ein Drittel auf 13,9 Mrd. US-Dollar erhöht. Dies entspreche einem Gewinn pro Aktie für das abgelaufene Quartal von 1,82 US-Dollar. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe Microsoft die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen.Mit einem Umsatzwachstum von 48% habe die Cloud-Computing-Plattform Azure besonders positiv hervorgestochen. Mit Azure stelle Microsoft Unternehmen und Entwicklern eine flexible Cloud-Infrastruktur zur Verfügung, die den Betrieb einer eigenen IT-Infrastruktur überflüssig machen solle. Mit 21% Umsatz sei der Bereich "Office 365 Commercial" gewachsen. Insgesamt würden weltweit 43,5 Mio. Abonnenten die Office-365-Anwendungen nutzen. Ebenfalls positiv sei die Entwicklung bei LinkedIn. Ähnlich wie der Office-Bereich habe auch das soziale Karrierenetzwerk von dem pandemiebedingten Trend zur Heimarbeit profitiert.Etwas enttäuschend sei der Ausblick des Softwarekonzerns ausgefallen. Microsoft habe bekannt gegeben, dass für das zweite Quartal des Finanzjahres ein Umsatz zwischen 39,5 und 40,4 Mrd. US-Dollar erwartet werde, was leicht unter der Konsensschätzung der Analysten von 40,5 Mrd. US-Dollar liege.Lange Zeit sei der Verkauf von Windows- und Office-Lizenzen eines der Hauptgeschäftsfelder von Microsoft gewesen - dies habe sich in den letzten Jahren geändert. Inzwischen erwirtschafte das Unternehmen einen großen Teil seines Umsatzes mit der Cloud-Infrastruktur-Plattform Azure. In den nächsten Jahren werde sich der Trend zu Cloud-Plattformen weiter verstärken. Denn immer mehr Unternehmen würden auf teure Rechenzentren verzichten und lieber die Dienste von Cloud-Plattformen in Anspruch nehmen. Aktuell sei Mircosofts Azure-Plattform die Nummer zwei hinter AWS von Amazon.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:175,08 EUR +0,52% (02.11.2020, 09:21)