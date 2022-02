XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

267,05 EUR +0,06% (07.02.2022, 10:09)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

305,94 USD +1,56% (04.02.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (07.02.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Bären leisten Gegenwehr - ChartanalyseRückblick: Bis an das langfristige Kurszielgebiet bei USD 350.00 waren die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) im November vergangenen Jahres in einer weiteren steilen Kaufwelle gestiegen, ehe sie dort von einer Seitwärtsbewegung abgebremst wurden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Bruch der Unterseite der Formation sei zu Jahresbeginn das erste Verkaufssignal generiert und eine Abwärtswelle gestartet worden, die auch vor der wichtigen Unterstützung bei USD 305,84 nicht Halt gemacht habe. In der Spitze seien die Aktien sogar schon unter das Tief vom Oktober 2021 bei USD 280,25 eingebrochen. Doch mit der Rückeroberung der Marke sei nicht nur ein weiteres Verkaufssignal verhindert, sondern auch eine dynamische Erholung gestartet worden, die in der laufenden Woche schon über das Widerstandsniveau bei USD 305,84 geführt habe.Ausblick: Die steile Erholung seit Mitte Januar treffe jetzt auf eine breite Widerstandszone, an der sich der Abwärtstrend der letzten Monate fortsetzen könne. Noch hätten die Bullen aber die Chance, diese Gefahr abzuwenden.Die Short-Szenarien: Sollte es der Käuferseite jetzt nicht mehr gelingen, das Erholungshoch bei USD 315,12 zu überwinden, dürfte es zunächst zu einer Korrektur an die Unterstützung bei USD 294,45 kommen, von der die Aktien wieder nach oben abprallen und erneut bis USD 305,84 und USD 315,12 klettern könnten. Sollte der Wert dort wieder nach Süden abdrehen oder zuvor unter den Support bei USD 294,45 einbrechen, wäre das nächste kurzfristige Verkaufssignal aktiviert und ein erneuter Test der zentralen Unterstützung bei USD 280,25 die Folge. Werde sie diesmal nachhaltig unterschritten, könnte der Abwärtstrend bis USD 263,19 und 253,00 führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:267,40 EUR +0,13% (07.02.2022, 10:22)