XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

285,55 EUR -1,84% (03.12.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

323,01 USD -1,97% (03.12.2021)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (06.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Ausverkauf belastet - ChartanalyseMit dem Ausbruch über die damalige Höchstmarke bei USD 305,84 setzte sich der massive Aufwärtstrend bei den Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) bis an den Kurszielbereich um USD 350,00 fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Erst Anfang der vorletzten Woche habe der Wert ein neues Allzeithoch bei USD 349,67 erreicht. Allerdings sei es den Bullen in der Folge nicht gelungen, diese Marke zu überwinden und so habe sich eine erste Korrektur in Gang gesetzt, die direkt unter das vorherige Zwischentief bei USD 329,51 geführt habe. Mehrere Versuche, den Aufwärtstrend von diesem Tief aus zu reaktivieren, seien jedoch an der Hürde um USD 340,00 gescheitert. Am Freitag sei der Wert dann auch deutlich unter USD 329,51 eingebrochen und habe so ein Verkaufssignal ausgebildet.Ausblick: Die Aktien von Microsoft würden sich weiterhin in einem exponentiellen Aufwärtstrend befinden. Allerdings habe dieser zuletzt Risse bekommen und könnte durch ein bearishes Kursmuster jetzt deutlich unterbrochen werden.Die Long-Szenarien: Der Kursverlauf der letzten Wochen weise mit seinen beiden niedrigeren Hochs und der in deren Mitte liegenden Rekordmarke die Züge einer bearishen Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf. Durch den Ausverkauf am Freitag sei die Formation aktiv und damit ein Rückfall in Richtung USD 315,00 und das alte Hoch bei USD 305,84 zu erwarten. An dieser Stelle dürften die Bullen wieder zuschlagen und den Aufwärtstrend in Richtung des Rekordhochs reaktivieren. Sollte diese Zielmarke ebenfalls überwunden werden, könnte sich die übergeordnete Rally sogar schon bis USD 373,00 ausweiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:287,30 EUR +0,54% (06.12.2021, 09:11)