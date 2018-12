XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

94,10 EUR -2,25% (06.12.2018, 14:16)



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

93,95 EUR -2,19% (06.12.2018, 14:31)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

108,52 USD -3,18% (04.12.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (06.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Beim Rennen um den wertvollsten Konzern der Welt gehe es in den zurückliegenden Wochen nicht mehr darum, wer höhere Kursgewinne erziele. Das einzige was aktuell zähle: Welcher Titel sich im Bärenmarkt am besten halten könne. Microsoft und Amazon würden dabei eine einigermaßen gute Figur machen. Apple hingegen büße seinen Vorsprung komplett ein.Microsoft könne, seitdem der Markt im Oktober nach unten gerutscht sei, sogar Kursgewinne verbuchen. Momentan sei der Windows-Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 838,74 Milliarden Dollar der wertvollste Konzern der Welt.Apple performe hingegen wegen der Unsicherheiten des Marktes bezüglich der iPhone-Verkaufszahlen nicht. Zum Wochenbeginn habe Apple zwar leichte Kursgewinne verzeichnet, die aber im Wochenverlauf wieder abgegeben worden seien. Die aktuelle Marktkapitalisierung betrage 838,46 Milliarden Dollar und liege somit nur knapp hinter der von Microsoft. Jedoch sei der Handel an den US-Börsen gestern ausgesetzt gewesen - an anderen Börsenplätzen habe die Apple-Aktie ihre Talfahrt fortgesetzt. Der Tech-Titel könnte damit sogar auf Platz 3 zurückgefallen sein.Mit 815,80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sei hier Amazon platziert. Und auch der E-Commerce-Riese habe in den vergangenen Wochen mit massiven Abverkäufen zu kämpfen gehabt.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" setzt weiter auf das Gewinner-Trio Microsoft, Apple und Amazon. (Analyse vom 06.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: