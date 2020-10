Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

180,74 EUR +0,78% (01.10.2020, 18:24)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

181,08 EUR +0,75% (01.10.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

212,14 USD +0,86% (01.10.2020, 18:10)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (01.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Software-Giganten Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) sowohl fundamental als auch charttechnisch weiterhin ein Kauf.Microsoft habe am Donnerstag eine neue, günstigere Generation seiner Surface-Laptops angekündigt. Mit Preisen ab 549 Dollar beziehungsweise 613 Euro sollten die Geräte deutlich günstiger sein als die bisherigen Surface-Geräte und im mittleren Preissegment unter anderem gegen das Macbook Air von Apple antreten.Das neue Surface Laptop Go sei das bislang preisgünstigste Surface Laptop. Trotzdem gebe es einen zeitgemäßen Intel-Core-5-Zentralprozessor der 10. Generation, eine geräumige Tastatur und einen 12,4 Zoll großen Berührungsbildschirm. Die Akkulaufzeit werde mit bis zu 13 Stunden angegeben.Gespart worden sei in der Einsteigerversion vor allem am Speicher. Die 64 GB fänden sich nicht auf einer Festplatte, sondern in einem eMMC-Speicher. Der größte Unterschied: Die Speicherchips seien auf dem Motherboard verlötet. Seien sie kaputt, könne die Festplatte nicht einfach ausgetauscht werden. Erst die Modelle mit 128 oder 256 GB Speicherplatz seien mit SSD-Platten bestückt.Mit den bisherigen Surface-Modellen, die schnell 2.000 Euro und mehr kosten könnten, habe Microsoft vor allem Business-Kunden im Visier gehabt. Mit den günstigeren Surface-Go-Modellen wolle das Unternehmen dagegen unter anderem bei der Ausstattung von Schulen mitmischen.Microsoft spiele mit dem Surface Laptop Go allerdings nicht in der Budget-Klasse mit, in der heute der größte Bedarf bestehe. Die großen Hersteller wie Dell oder HP etwa seien alleine in den USA mit Zehntausenden Laptops und vor allem Google Chromebooks für Schulen in der Preisklasse um 300 Dollar in Lieferverzug.Im Sommerquartal 2020 habe der Umsatz mit Surface-Geräten bei 1,72 Milliarden Dollar gelegen, 28 Prozent über Vorjahr. Die Sparte sei erst 2012 gegründet worden. Allerdings sei das noch immer meilenweit entfernt von Apples Quartalsumsätzen mit Mac-Computern und iPads von zusammen fast 13,6 Milliarden Dollar.Am Markt kämen die Pläne gut an: Mit einem Plus von rund einem Prozent gehöre die Microsoft-Aktie am Donnerstag zu den Gewinnern an der Wall Street.Für den "Aktionär" bleibt Microsoft sowohl fundamental als auch charttechnisch ein Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Gelinge es die 50-Tage-Linie zu überwinden, biete sich ein Neueinstieg an. Investierte Anleger würden dabei bleiben. (Analyse vom 01.10.2020)Mit Material von dpa-AFX