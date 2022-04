Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Übernahme des Gaming-Anbieters Activision Blizzard gehöre bisher zu den großen Börsen-Highlights in diesem Jahr. Allerdings müsse Microsoft zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion noch einige wichtige Hürden überwinden. Eine davon sei im Rahmen der gestrigen Abstimmung der Activision Blizzard-Aktionäre bewältigt worden.Gestern habe CEO Bobby Kotick mitgeteilt, dass die Abstimmung mit einem positivem Votum geendet habe. Über 98% der Activision Blizzard-Aktionäre hätten dem Deal zugestimmt. Dies komme für den "Aktionär" nicht überraschend. Immerhin biete Microsoft pro Activision Blizzard-Aktie 95 USD an, das entspreche einem 24%-igen Aufschlag gegenüber dem aktuellen Kursniveau.Ab jetzt könne der Deal nur noch am Widerstand der Wettbewerbsbehörden scheitern. Die Vorsitzende der Federal Trade Commission (FTC) Lina Khan habe bereits Widerstand gegen den Deal angekündigt. Unklar bleibe zudem, wie die Behörden in der EU, China und anderen relevanten Regionen sich positionieren werden.Der renommierte Kartellrechtsexperte Dr. Jens Peter Schmidt habe gegenüber dem "Aktionär" gesagt, dass Microsoft gute Chancen besitze, den Deal abzuschließen, da es auch nach der Übernahme nur der drittgrößte Gaming-Anbieter der Welt sein werde. Für eine Genehmigung müsste Microsoft aber gegebenenfalls eine "verhaltensbezogene Verpflichtungszusage" anbieten, die sicherstelle, dass die Wettbewerber nicht benachteiligt würden.Activision Blizzard passe ideal in das Portfolio von Microsoft und würde für neue Wachstumsimpulse beim Software-Riesen sorgen. Gelinge es den Bullen nun die 300-USD-Marke zurückzuerobern, dann dürfte der Erholungsrally nichts mehr im Wege stehen. "Der Aktionär" bleibe für Microsoft bullish, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link