Weniger gut sei es hingegen für General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gelaufen. Der Konzern habe sich u.a. auf Grund des Ergebnisrückganges im abgelaufenen Quartal gezwungen gesehen, eine Gewinnwarnung für 2018 auszugeben. Die Aktien hätten rund 4,6% verloren.



Nach Handelsende hätten u.a. Mondelez Int. (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF) Zahlen zum abgelaufenen Quartal berichtet, wobei dank eines überdurchschnittlichen Wachstums die Jahresprognose für den Umsatz nach oben angepasst worden sei. Die Aktie habe nach Bekanntgabe deutlich zulegen können (+3,6%).



Ebenfalls nach Börsenschluss sei bekannt geworden, dass das Online-Netzwerk Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) beim Umsatz und den Nutzerzahlen enttäuscht habe: Die Anteilscheine seien im nachbörslichen US-Handel deutlich abgesackt und hätten um die 20% verloren.



Der Reigen der berichtenden Unternehmen gehe derweil munter weiter. So würden heute u.a. Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ihre Quartalszahlen präsentieren. (26.07.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den Gewinnern am gestrigen Handelstag zählte Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), die mit einem Plus von knapp 3% ein neues Rekordhoch erreichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ebenfalls gut sei es für Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) gelaufen. Der US-Getränkeriese habe solide Quartalszahlen vorlegen können und habe mit einem Plus von knapp 2% geschlossen.