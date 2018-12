NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

112,09 USD +1,08% (03.12.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (04.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) legte in den letzten Jahren deutlich zu und kletterte bis 3. Oktober 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 116,18 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch sei es zu einem größeren Rücksetzer gekommen. Die Aktie habe dabei ihren Aufwärtstrend seit Juni 2016 durchbrochen und sei auf ein Tief bei 99,353 USD gefallen. Dort sei der Wert nach oben gedreht und habe bereits am 28. November den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen. Die Aktie habe sich anschließend über diesem Trend behauptet. Im gestrigen Handel habe sie sich in der Eröffnung mit einem Aufwärtsgap gelöst.Das Chartbild der Microsoft-Aktie mache auf Sicht von einigen Tagen bis wenigen Wochen einen bullischen Eindruck. Zwar könne es kurzfristig zu einem Rücksetzer in Richtung 109,30 bis 108,18 USD kommen, aber anschließend bestünde eine gute Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch bei 116,18 USD. Sollte die Aktie allerdings unter den EMA 50 abfallen, wäre der Trendbruch eine Bullenfalle, was zu Abgaben in Richtung 96,50 USD führen könnte. (Analyse vom 04.12.2018)