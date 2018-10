ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.10.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Das Papier des US-Softwareriesne habe gestern nachbörslich deutlich zugelegt, nachdem Microsoft am Abend die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht habe. Diese seien besser als von Analysten erwartet ausgefallen.Microsoft bleibt einer DER Highflyer am Markt. Zum Neueinstieg reiche das Kursniveau aber nicht. Durch den Bruch der Unterstützung bei 105 USD liege weiterhin ein Verkaufssignal im Markt. Auch die sicherlich weiter steigenden Erwartungen könnten zum Problem werden. Zwar sei es Microsoft in den vergangenen Quartalen gelungen, die stetig steigenden Erwartungen schlagen zu können. Mit zunehmender Zahl an positiven Überraschungen gepaart mit wachsenden Erwartungen steige natürlich auch das Risiko für eine Enttäuschung bei den künftigen Quartalszahlen. Da zudem der Markt angeschlagen wirke, dränge sich ein Neueinstieg aktuell nicht auf, zumal wie angesprochen nach wie vor ein Verkaufssignal im Markt liegt. Investierte Anleger sollten vorerst dabeibleiben und bei 97,50 USD (85,40 Euro), also etwas unter dem GD200, einen Stopp platzieren, so Markus Horntrich, Chefredakteur Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:93,09 Euro +0,93% (25.10.2018, 12:51)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:92,57 Euro +3,48% (25.10.2018, 13:03)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:102,32 USD -5,35% (24.10.2018, 22:00)