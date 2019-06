NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

134,20 USD +0,58% (26.06.2019, 15:01, vorbörslich)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

(26.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst John DiFucci von Jefferies & Co:John DiFucci, Aktienanalyst vom Investmenthaus Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Die Analysten von Jefferies & Co halten die Microsoft-Aktie für deutlich überbewertet. Azure werde aufgrund kultureller und technischer Faktoren vermutlich niemals die vom Markt weithin erwarteten Margen erzielen. Die Annahme, dass im Zuge steigender Umsatzvolumina die Profitabilität zulege, ähnlich wie bei AWS von Amazon.com, werde sich wahrscheinlich als falsch herausstellen. Auch AWS werde wohl auf längere Sicht nicht die erhofften Margen liefern.Microsoft Corp. habe eine der besten Erfolgsgeschichten aufzuweisen. Die Cash flow-Unterstützung durch Windows werde vermutlich nicht von Dauer sein.Analyst John DiFucci ist der Ansicht, dass der Aktienkurs die erheblichen Risiken nicht angemessen einpreise. Ein signifikanter Teil der Gewinne seien bloß dem PC-Ökosystem geschuldet.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Jefferies & Co das "underperform"-Rating, heben jedoch das Kursziel von 80,00 auf 90,00 USD an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:118,16 Euro -0,32% (26.06.2019, 14:44)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:118,24 Euro +0,60% (26.06.2019, 15:00)