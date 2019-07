NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

139,31 USD +2,12% (19.07.2019, 15:37)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

(19.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Keith Weiss von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Keith Weiss, Aktienanalyst vom Investmenthaus Morgan Stanley, weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Microsoft Corp. habe im abgelaufenen Quartal in allen Segmenten das Momentum beibehalten. Angesichts des Charakters der Umsätze im Commercial-Segment als wiederkehrende Einnahmen und der hohen Rate an Vertragserneuerungen im Bereich Enterprise-Ssystems sollte sich Microsoft nach Ansicht der Analysten von Morgan Stanley als weitaus weniger zyklisch erweisen als es die aktuellen Bewertungsmultiplen implizieren würden.Analyst Keith Weiss ist weiterhin der Meinung, dass Microsoft im Hinblick auf die aufstrebende Hybrid Cloud-Architektur das beste Investment im Tech-Sektor repräsentiere.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Morgan Stanley das "overweight"-Votum und heben das Kursziel von 145,00 auf 155,00 USD an.Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:125,00 Euro +3,31% (19.07.2019, 15:18)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:124,00 Euro +2,48% (19.07.2019, 15:37)