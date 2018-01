ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.







Cleveland (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Brent Bracelin von KeyBanc Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Brent Bracelin vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) seine Übergewichten-Empfehlung.Nach einem Gespräch mit dem Management zeigen sich die Analysten von KeyBanc Capital Markets vom AI-Spektrum von Microsoft Corp. und den Ambitionen hinsichtlich einer Differenzierung beeindruckt.Analyst Brent Bracelin weist auf eine Analyse der Top 60 Cloud-Anbieter (SaaS, PaaS und IaaS) hin, wonach Microsoft in 2017 den größten Sprung gemacht habe. Der Anteil sei um 300 Basispunkte gestiegen. In einem Markt mit einem Volumen von 106 Mrd. USD (in fünf Jahren Potenzial für eine Verdreifachung auf 314 Mrd. USD) komme das Unternehmen auf einen Anteil von 20%.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von KeyBanc Capital Markets den Titel unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 94,00 auf 106,00 USD.Börsenplätze Microsoft-Aktie:73,40 Euro +0,82% (12.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:73,50 Euro +0,48% (12.01.2018, 17:38)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:89,09 USD +1,15% (12.01.2018, 17:59)