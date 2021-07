XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

228,00 EUR -0,07% (01.07.2021, 17:00)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

270,52 USD -0,14% (01.07.2021, 17:02)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (01.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Titel eile derzeit von einem Rekordhoch zum nächsten. So sei am vergangenen Dienstag eine neue Bestmarke bei 271,75 Dollar geknackt worden. Kein Wunder, denn der Softwaregigant überzeuge aktuell nicht nur durch das gut laufende operative Geschäft, sondern auch durch aussichtsreiche Deals.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg habe Microsoft gestern eine strategische Partnerschaft mit dem Telekommunikationsriesen AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z) geschlossen. Demnach werde Microsoft künftig den 5G-Cloud-Betrieb von AT&T übernehmen.Als Teil des Deals übernehme Microsoft auch die Network-Cloud-Technologie von AT&T sowie die dazugehörigen Mitarbeiter, um den gesamten drahtlosen 5G-Verkehr des Netzbetreibers abzuwickeln - beginnend mit der Kernsoftware, die den Kunden mit dem Internet verbinden solle. AT&T werde weiterhin als Netzbetreiber agieren, könne jedoch durch die Auslagerung des Cloud-Betriebs an Microsoft operative Kosten sparen. Weitere Details zum Deal seien noch nicht bekannt gegeben worden.Mit dem gestrigen Deal gewinne Microsoft mit AT&T einen wichtigen Großkunden aus der Telekommunikationsbranche und baue zudem seine Präsenz im lukrativen Zukunftsmarkt 5G weiter aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:227,95 EUR -0,24% (01.07.2021, 17:15)