Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (02.02.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Raimo Lenschow von Barclays:Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Microsoft werde weiterhin als eine Erfolgsgeschichte gesehen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Während der Umsatz und die Margen steigen würden, werde die Verbesserung des Free Cashflows durch höhere Investitionen ausgeglichen. Die Optimierung der Kapitalstruktur bleibe insbesondere nach der US-Steuerreform eine Chance, scheine jedoch kein unmittelbarer Schwerpunkt des Managements zu sein. Der Analyst habe seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 100 USD bestätigt. (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link