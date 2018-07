NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

104,19 USD +2,17% (12.07.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (13.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie im Steigflug - AktienanalyseBereits seit zwei Jahren befindet sich die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) im Aufwind und verfolgt zunehmend steilere Aufwärtstrends, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der aktuelle könne derzeit zwischen 95,70 und 106,80 US-Dollar beschrieben werden. Nachdem sich die Aktie zuletzt ans vorherige Hoch bei 102,69 US-Dollar herangeschoben habe, habe sie sich mit einem starken Impuls darüber hinweggesetzt und mit dem Schwung am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Seit Jahresanfang habe die Aktie um mehr als 20 Prozent zugelegt, in den letzten zwei Jahren habe sich ihr Wert verdoppelt. Aktuelle Probleme scheinen an ihr abzuperlen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de".Während sich viele Anleger wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China sorgen würden und Konzerne mit einem großen Umsatzanteil im Reich der Mitte betroffen sein könnten, sei Software nicht so einfach austauschbar wie ein Rohstoff oder ein Konsumgut, da der Wechsel mit hohen Kosten verbunden sei. Auch auf eine mögliche Verschärfung der Vergabe von Arbeitserlaubnissen wisse Microsoft zu reagieren. In der Tech-Branche seien gute Entwickler schließlich wichtig, aber rar. Hier käme Microsoft der Standort entgegen: Redmond liegt 200 Kilometer vom kanadischen Vancouver entfernt, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:89,96 EUR +1,35% (13.07.2018, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:89,90 EUR +0,72% (13.07.2018, 11:44)