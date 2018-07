NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

104,50 USD -0,59% (19.07.2018, 16:32)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft sei der erste der großen Tech-Konzerne, der diese Quartalssaison Zahlen veröffentliche. Bereits heute Abend nach US-Börsenschluss sei es soweit. Könne die Aktie die Marktkapitalisierung von aktuell 800 Milliarden Dollar steigern, halten oder sei gar Zeit für eine Abkühlung?Der Softwarehersteller dürfte Top-Zahlen abliefern, welche die hohen Erwartungen der Analysten leicht übertreffen würden. Damit dürfte die Rally ungebremst weitergehen. Dafür spricht auch die Historie: In den letzten zwölf Quartalen lag Microsoft durchschnittlich rund 9,7 Prozent über den Prognosen der Analysten - die Microsoft-Aktie legte daraufhin im Schnitt um 2,1 Prozent zu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2018)