NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

USD 107,97 (23.07.2018)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Das Unternehmen habe in Q4 2017/18 (30.06.) wieder von einem zweistelligen Wachstum in allen Geschäftssegmenten profitieren können und den Konzernumsatz stärker als erwartet um 17,5% auf 30,09 (Vj.: 25,61) Mrd. USD gesteigert. Auch die Ergebnisentwicklung sei besser als prognostiziert verlaufen (bspw. Nettoergebnis: +10,0% auf 8,87 (Vj.: 8,07) Mrd. USD). Ferner habe der Ausblick für das laufende Quartal auch über den Prognosen gelegen. Der Analyst habe seine Prognosen für 2018/19 erhöht (u.a. EPS: 4,30 (alt: 3,98) USD). Für 2019/20 prognostiziere er erstmals ein EPS von 4,64 USD.Trotz einer anhaltend erfreulichen Geschäftsentwicklung sei das Bewertungsniveau der Aktie weiterhin zu hoch. Seit Anfang 2013 habe sich der Aktienkurs - ohne größere Zwischenkorrekturen - mehr als vervierfacht. Es sei schwer abzuschätzen wie lange dieser Run auf Aktien wie Microsoft noch anhalte. Lange sollte er jedoch nicht mehr andauern und mit jedem weiteren und steileren Kursanstieg erhöhe sich das mögliche Korrekturpotenzial. Außerdem habe sich auch allgemein das Konjunktur- und Börsenumfeld letztlich eingetrübt, was die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen bei Aktien wie Microsoft erhöhe.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Votum für die Microsoft-Aktie. Das Kursziel sei von 80,00 auf 85,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 24.07.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:92,56 Euro +0,60% (24.07.2018, 13:43)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:92,71 Euro +0,26% (24.07.2018, 13:59)