NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

USD 96,54 (09.03.2018)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.03.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie: Neuem Allzeithoch könnten weitere Kursgewinne folgen - ChartanalyseNach der Finanzkrise startete Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) im März 2009 eine Aufwärtsbewegung, die den Titel vom Tief bei etwa 15 USD bis in den Bereich von 50 USD im November 2014 katapultierte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort habe eine Konsolidierung begonnen, die erst im Oktober 2015 mit einer Notierungslücke von etwa 4 USD nach oben aufgelöst worden sei. Zum Jahresende 2015 habe die Aktie dann mit 56,85 USD den höchsten Stand seit März 2000 erreicht. Danach habe erneut eine Konsolidierung eingesetzt. Dabei sei die Aktie bis Ende Juni 2016 auf ein zyklisches Tief bei 48,04 USD gefallen. Von dort habe ein Aufwärtstrend begonnen, der ohne größere Unterbrechungen bis heute anhalte. Nach einer kleineren Verschnaufpause zwischen Juli und September 2017 habe die Aufwärtsdynamik seit Anfang Oktober 2017 wieder deutlich zugenommen. Dabei habe die Aktie Ende Oktober mit einem Aufwärts-Gap von mehr als 7% sogar die 80,00-USD-Marke überwunden. Auch die kurzlebige Korrektur Anfang Februar in den Bereich von 85,00 USD habe die Aktie mit dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 96,54 USD sehr rasch wieder aufgeholt. Damit eröffne sich nun weiteres Aufwärtspotenzial bis 100,00 USD.Einstiegsszenarien für kurzfristig interessierte Trader: Die Long-Szenarien - Starte Microsoft leicht im Plus, wäre aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücklauf auf den Freitagsschlusskurs bei 96,54 USD, leicht oberhalb der 98,00-USD-Linie oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung denkbar, und zwar rund 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde jedoch im Minus eröffnet, könnten Trader nach den Regeln der technischen Analyse bei einem Abprall von der Unterstützung bei 95,00 USD, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder nach dem Bruch des Schlusskursniveaus einsteigen. Eine Gewinnmitnahme empfehle sich circa 2,80 USD oberhalb des jeweiligen Tagestiefs.Die Short-Szenarien: Beginne die Aktie leicht im Minus, indiziere die Charttechnik eine Platzierung bei einem Test der Schlusskurslinie, leicht unterhalb des 95,00-USD-Niveaus oder aber nach der ersten Korrektur einer Abwärtsbewegung, und zwar nach dem Bruch des letzten Tiefs. Werde aber im Plus gestartet, könnten sich Trader durch die gerade beschriebene Korrekturvariante, bei einem Abprall vom 98,00-USD-Widerstand oder leicht unterhalb der Schlusskursmarke platzieren. Das Kursziel läge rund 2,80 USD unterhalb des jeweiligen Tageshochs. Sinnvoll wäre eine Absicherung aller Trades durch einen Stopp in Höhe von circa 0,70 USD, bei Long-Trades unter- und bei Short-Trades oberhalb des Einstiegs. (Analyse vom 12.03.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:78,69 EUR +1,38% (12.03.2018, 09:22)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:78,60 EUR +0,52% (12.03.2018, 09:43)