ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.







(18.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Ed Maguire von CLSA:Ed Maguire, Aktienanalyst von CLSA, äußert in Bezug auf die Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) laut einer Aktienanalyse nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Neben Amazon mit AWS gehöre Microsoft Corp. zu den Hauptnutznießern der weitergehenden Verlagerung in Richtung Cloud Computing. Die Analysten von CLSA gehen davon aus, dass Microsoft im Geschäftsjahr 2017 dank Azure, Dynamics und Office 365 in diesem Bereich ein Umsatzwachstum von 44% verbuchen werde.Die Kosten des Nokia-Geschäfts seien nicht mehr im Bewertungsmodell vorhanden. Die Übernahme von LinkedIn dürfte sich gewinnsteigernd auswirken.Analyst Ed Maguire schätzt den Umsatz des abgelaufenen Quartals auf 25,275 Mrd. USD und das EPS auf 0,79 USD.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von CLSA das "outperform"-Rating und heben das Kursziel von 65,00 auf 72,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:58,68 Euro +0,79% (18.01.2017, 14:01)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:58,74 Euro +0,60% (18.01.2017, 14:25)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:62,50 USD -0,05% (18.01.2017, 14:25, vorbörslich)