Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (09.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie zähle zu den absoluten Top-Werten dieses Jahr. Mehr als 45 Prozent habe die Aktie bereits seit Jahresanfang zugelegt. Damit habe sie den S&P 500 deutlich outperformen können. Dieser habe im gleichen Zeitraum rund 18 Prozent zugelegt. Den kräftigen Kursanstieg habe CEO Satya Nadella nun für den Verkauf eines großen Aktienpakets genutzt. Sollten es ihm Anleger gleichtun?Laut der US-amerikanischen Wochenzeitschrift Barrons, solle Nadella am vergangenen Mittwoch Aktien im Wert von rund 13,7 Millionen Dollar verkauft haben. Nach der Transaktion besitze er laut der Meldung immer noch 1,1 Millionen Aktien.Insiderverkäufe seien in der Regel nie ein gutes Zeichen, allerdings könne man in diesem Fall getrost davon ausgehen, dass es sich um reine Gewinnmitnahmen handle.Der Technologiekonzern gelte als absoluter Anleger-Liebling dieses Jahr. Das Cloud-Geschäft laufe auf Hochtouren. Der Umsatz in diesem Segment habe alleine im letzten Quartal satte 44 Milliarden Dollar betragen. Neben der Cloud bespielt Microsoft auch die Bereiche Software und Gaming, die ebenfalls noch erhebliches Wachstumspotenzial vorzuweisen hätten.Anleger tun es Nadella nicht gleich und lassen Gewinne weiter laufen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: