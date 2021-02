Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 275,00 Buy UBS Karl Keirstead 09.02.2021 285,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 03.02.2021 300,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 02.02.2021 275,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 28.01.2021 269,00 Overweight Barclays Raimo Lenschow 27.01.2021 283,00 Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 27.01.2021 270,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 27.01.2021 292,00 Buy Citigroup Walter Pritchard 27.01.2021 280,00 Outperform Cowen and Company J. Derrick Wood 27.01.2021 265,00 Outperform Credit Suisse Brad Zelnick 27.01.2021 300,00 Outperform Evercore ISI Kirk Materne 27.01.2021 315,00 Buy Goldman Sachs Kash Rangan 27.01.2021 245,00 Halten Independent Research Markus Jost 27.01.2021 245,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 27.01.2021 300,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.01.2021 270,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 27.01.2021 285,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 27.01.2021 275,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 27.01.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher, Helge Rechberger 27.01.2021 275,00 Strong buy Raymond James Robert Majek 27.01.2021 290,00 Outperform RBC Capital Markets Matthew Hedberg 27.01.2021



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

202,15 EUR +0,55% (09.02.2021, 16:08)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

201,40 EUR +0,52% (09.02.2021, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

244,075 USD +0,66% (09.02.2021, 15:53)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (09.02.2021/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 315,00 oder 245,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 26. Januar die Zahlen zum 2. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 27. Januar berichtete, habe Microsoft im vergangenen Quartal vor allem dank eines starken Cloud-Geschäfts deutlich die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sei in dem Ende Dezember abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal um 17 Prozent auf 43,1 Milliarden USD gestiegen. Der Gewinn sei im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 15,5 Milliarden USD hochgesprungen.In der Sparte "intelligente Cloud" sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 23 Prozent auf 14,6 Milliarden USD gewachsen. Ein zentraler Faktor dafür sei ein Geschäftsplus von 50 Prozent bei der Cloud-Plattform Azure gewesen, mit der Microsoft mit Amazon und Google konkurriere.Im Bereich mit Windows und Hardware habe es einen Umsatzsprung von 40 Prozent im Geschäft mit der Spielekonsole Xbox gegeben. Die Windows-Erlöse hätten um zehn Prozent zugelegt. Microsoft nennt bei vielen Teilbereichen nur die Veränderungen, aber nicht den Betrag der Umsätze, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Piper Sandler. Der dort zuständige Analyst Brent Bracelin hat am 2. Februar die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft und das Kursziel von 300 USD genannt.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen u.a. von Independent Research: Markus Jost hat in einer Aktienanalyse vom 27. Januar das Kursziel von 245 USD ausgegeben. Das Rating "halten" wurde bestätigt.Beim Ausblick für das laufende Quartal habe der Konzern ebenfalls über den Erwartungen gelegen. Der Analyst habe seine Prognosen für 2020/21 (u.a. EPS: 7,28 (alt: 6,72) USD) und für 2021/22 (EPS: 7,91 (alt: 7,43) USD) angehoben. Microsoft könne dank der Cloud-Angebote und der dominierenden Marktstellung von der aktuellen Krise so stark wie nur wenige Unternehmen profitieren. Allerdings wird diese Krise auch in absehbarer Zeit ein Ende haben, so Markus Jost von Independent Research.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick: