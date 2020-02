Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 180,00 Halten Independent Research Markus Jost 03.02.2020 200,00 Buy Deutsche Bank Karl Keirstead 31.01.2020 195,00 Buy Instinet Christopher Eberle 31.01.2020 203,00 Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 30.01.2020 200,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 30.01.2020 200,00 Outperform Cowen and Company Nick Yako 30.01.2020 190,00 Outperform Credit Suisse Brad Zelnick 30.01.2020 200,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 30.01.2020 195,00 Buy Jefferies Brent Thill 30.01.2020 195,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 30.01.2020 200,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 30.01.2020 195,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 30.01.2020 199,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 30.01.2020 200,00 Strong buy Raymond James Michael Turits 30.01.2020 200,00 Outperform RBC Capital Markets Alex Zukin 30.01.2020 200,00 Buy Stifel Nicolaus Brad Reback 30.01.2020 200,00 Buy UBS Jennifer Swanson Lowe 30.01.2020 205,00 Overweight Wells Fargo Philip Winslow 30.01.2020 190,00 Overweight Barclays Capital Raimo Lenschow 30.01.2020

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.02.2020/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 205,00 oder 180,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 29. Januar die Zahlen zum 2. Quartal 2020 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Januar habe Microsoft im vergangenen Quartal von seinem Fokus auf das Cloud-Geschäft und auch dem Ende des betagten PC-Systems Windows 7 profitiert. Der Software-Riese habe den Umsatz um 14 Prozent auf 36,9 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sei um 38 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar hochgesprungen, wie Microsoft mitgeteilt habe.Die Erlöse im Cloud-Bereich hätten dabei um 27 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar zugelegt. Im Windows-Geschäft mit Geräteherstellern habe es ein Plus von 18 Prozent gegeben. Microsoft habe im Januar die Unterstützung von Windows 7 eingestellt. Deswegen seien in den vergangenen Monaten bereits verstärkt Unternehmen auf das aktuelle Windows 10 gewechselt - und hätten dabei oft auch gleich neue Computer gekauft.Das Geschäft mit den Surface-Geräten sei um sechs Prozent gewachsen, habe Microsoft mitgeteilt, ohne den genauen Umsatz zu nennen. In der Spielesparte mit der Xbox-Konsole seien die Erlöse dagegen um elf Prozent gesunken. Klassische Konsolen-Spiele hatten zuletzt zusätzliche Konkurrenz durch Online-Games wie "Fortnite" bekommen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, hat Philip Winslow, Analyst von Wells Fargo, mit 205 USD das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Winslow hat den Titel am 30. Januar unverändert mit dem Rating "overweight" eingestuft.Der Analyst habe seine EPS-Prognose demzufolge für 2019/20 auf 5,70 (alt: 5,42) USD und für 2020/21 auf 6,34 (alt: 6,04) USD angehoben. Microsoft werde wohl sein prozentual zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum noch länger beibehalten können als bisher von ihm unterstellt. Allerdings lege auch die Kursentwicklung der Microsoft-Aktie ein beeindruckendes Tempo hin. Markus Jost gehe nach wie vor davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik der Geschäftsentwicklung stetig abschwächen werde, allerdings werde diese vorerst überdurchschnittlich bleiben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick: