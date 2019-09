Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (27.09.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Harsh Kumar von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse vertritt Harsh Kumar, Analyst bei Piper Jaffray, gegenüber den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Zahlen des August-Quartals von Micron Technology Inc. seien besser ausgefallen als vom Markt im Durchschnitt unterstellt. Die Planungen für das November-Quartal würden aber ein gemischtes Bild abgeben. Die Planungen zur Bruttomarge seien eine echte Überraschung, so die Analysten von Piper Jaffray. Mit 26,5% hinke die Profitabilittä weit hinter den Annahmen zurück (35%).Das Management spreche von besseren Nachfragetrends im NAND-Segment und auch von leichten Verbesserungen im DRAM-Geschäft. Überschüssige Lagerbestände und Druck auf die Preise seien aber im System noch immer existent.Im Zuge einer Reduzierung der Schätzungen rät Analyst Harsh Kumar Anlegern zunächst an der Seitenlinie zu bleiben. Gleichwohl sei das Kursziel von 36,00 auf 46,00 USD nach oben gesetzt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: