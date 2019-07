Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

38,59 EUR +0,47% (17.07.2019, 14:00)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

43,21 USD +0,35% (17.07.2019, 14:27, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (17.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Mitch Steves von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Mitch Steves, Analyst von RBC Capital Markets, im weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Micron Technology Inc. könnte in indirekter Weise ein Nutznießer der Handelsspannungen zwischen Japan und Südkorea sein.Falls SK Hynix und Samsung gezwungen wären, hochreinen Fluorwasserstoff von einer neuen Quelle zu beziehen, könnte Micron Marktanteile gewinnen, da Kunden im wichtigen Data Center-Umfeld ihre Investitionen verlagern könnten, so der Analyst Mitch Steves.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets bestätigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 55,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:38,52 EUR -0,67% (17.07.2019, 13:33)