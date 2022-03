XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

77,15 EUR +7,06% (30.03.2022, 11:05)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

82,05 USD +2,74% (29.03.2022, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (30.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Die Micron Technology-Aktie bleibe ein Spielball der Speicherpreise - das hätten die am Dienstagabend veröffentlichten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (bis 3. März) erneut bewiesen. Denn aktuell erlebe der Chip-Konzern eine Phase steigender Preise und habe daher nicht nur die Q2-Schätzungen der Analysten, sondern auch die Prognosen für das laufende Quartal übertreffen können. Das habe nachbörslich für ordentlich Momentum gesorgt.Die Micron Technology-Aktie habe im nachbörslichen US-Handel auf die Zahlenvorlage mit einem Plus von 4,4% reagiert. Anleger könnten sich das Papier nach den Q2-Zahlen wieder auf die Watchlist setzen. Trader könnten auf ein anhaltendes Momentum in den kommenden Tagen setzen, denn die Wall-Street-Experten hätten erneut das Wachstumspotenzial von Micron Technology unterschätzt und müssten nun nachbessern, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:76,63 EUR +3,39% (30.03.2022, 11:26)