Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Micron Technology habe gestern nachbörslich besser als erwartete Zahlen veröffentlicht. Das EPS habe 1,88 USD betragen, während 1,72 USD erwartet worden seien. Der Umsatz habe sich auf 7,42 Mrd. USD statt auf 7,22 Mrd. USD belaufen. Der Ausblick für das Q4 sei auch nicht so schlecht. Man rechne mit 2,20 bis 2,40 USD beim EPS. Erwartet worden seien 2,17 USD. Beim Umsatz gehe man von 8 bis 8,4 Mrd. USD aus, während mit 7,5 Mrd. USD gerechnet worden sei. Der Chart sehe sehr bullisch aus. Die Micron Technology-Aktie sei aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.07.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link