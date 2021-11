NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

83,86 USD +1,00% (23.11.2021. 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.(23.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Auf den Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal seit dem Frühjahr (obere Begrenzung akt. bei 71,89 USD) sei in der letzten Woche bei der Micron Technology-Aktie eine weitere wichtige Signalgebung gefolgt. Gemeint sei der Sprung über die Kumulationszone aus einem Fibonacci-Cluster (78,52/78,75 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 79,30 USD). Spätestens damit sei die zuvor ausgebildete Schulter-Kopf-Schulter-Formation negiert. Vielmehr könne die Atempause der letzten Monate als Korrekturflagge interpretiert werden. Auf der Indikatorenseite werde diese Weichenstellung durch eine Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bzw. durch ein neues Einstiegssignal seitens des MACD bestätigt. Perspektivisch sei damit der Grundstein gelegt, um Kurs auf das bisherige Jahreshoch bei 96,96 USD zu nehmen. Dieses Anlaufziel harmoniere zudem bestens mit dem historischen Allzeithoch vom Juli 2000 (97,50 USD). Die o. g. Schlüsselzone bei 79/78 USD biete sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleiste ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:73,91 EUR -0,86% (23.11.2021, 09:18)XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:76,08 EUR +3,76% (23.11.2021, 17:35)