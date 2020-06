Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

46,00 EUR +5,35% (30.06.2020, 14:53)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

49,145 USD +1,35% (29.06.2020, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (30.06.2020/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Der US-Konzern habe extrem gute Quartalszahlen zum ersten Fiskalhalbjahr veröffentlicht. Micron Technology profitiere kurzfristig von der stärkeren Nachfrage der Data Center nach Speichermedien aufgrund der globalen Homeoffice-Offensive und der steigenden Nachfrage im Online-Handel, nach Videostreaming und Videospielen. Auch der Ausblick für das laufende Quartal sei sehr gut ausgefallen. Der Aufwärtstrend der Micron Technology-Aktie könte nach starken Zahlen an Dynamik gewinnen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.06.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:46,19 EUR +7,64% (30.06.2020, 14:46)