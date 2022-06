Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (03.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Nach einem Downgrade von Micron durch Piper Sandler auf "underweight" würden auch die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 ), NVIDIA und Intel am Freitag nachgeben. Kein Wunder, denn die Analysten würden vor Rezession und Inflation warnen, die sich insbesondere auf die PC-Nachfrage seitens der Endverbraucher auswirken dürften.Piper Sandler habe ihr Micron-Votum am Freitag von "neutral - 90 Dollar" auf "underweight - 70 Dollar" gesenkt, woraufhin die Aktie mit einem Minus von 7,2 Prozent reagiert habe. "Angesichts des zu erwartenden Gegenwinds für die Weltwirtschaft sind wir besorgt über Microns mehr als 50-prozentiges Engagement in Verbrauchermärkten wie PCs, Mobiltelefonen und anderen", hätten die Analysten geschrieben.Positiv geäußerte hätten sich die Wall Street-Experten aber zum Datacenter-Geschäfts, wo Micron knapp 30 Prozent seiner Erlöse erziele und positive Wachstumsdynamiken zu verzeichnen seien. Piper Sandler habe jedoch hinzugefügt, dass bei DRAM-Chips, die sowohl in PCs als auch Rechenzentren zum Einsatz kämen und damit für etwa 70 Prozent der Micron-Erlöse stünden, in den meisten Konfigurationen ein Preisrückgang zu verzeichnen sei.Während die DRAM-Preise AMD, Intel und NVIDIA kalt lassen würden, würden die Bedenken bezüglich der Konsumlaune der Endverbraucher durch die Piper-Studie wieder geschürt. Intel habe die PC-Schwäche bereits zu spüren bekommen, während AMD die Flaute nach Corona mit Marktanteilsgewinnen noch habe ausgleichen können. NVIDIA selbst sei von der PC-Schwäche aktuell nicht direkt betroffen, da das Angebot bei Grafikkarten noch immer zu knapp sei. NASDAQ 100 (-2,7 Prozent).Obwohl die Bewertung bei allen der vier genannten Chip-Aktien zurückgekommen ist, sind aktuell nur die Papiere von AMD eine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.