29,18 EUR -1,95% (03.06.2019, 14:22)



29,32 EUR +0,43% (03.06.2019, 14:48)



32,71 USD +0,31% (03.06.2019, 14:55, vorbörslich)



US5951121038



869020



MTE



MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (03.06.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Sidney Ho von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Sidney Ho, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Ein Verbot von Lieferungen an Huawei und eine zusätzliche Schwäche bei Speicherpreise veranlasst die Analysten von Deutsche Bank zu einer Senkung der Gewinnschätzungen.Speicherproduzenten wie Micron Technology Inc. hätten auf der Kapazitätenseite Maßnahmen ergriffen, um Angebot und Nachfrage wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Die Huawei-Geschichte werde vermutlich die Erholung verzögern und kurzfristig eine Marktanteilsverlagerung in Richtung der Wettbewerber von Micron Technology nach sich ziehen. Bis Jahresende könnte es zwar zu einer Lösung des Streits kommen. Falls sich aber die Probleme bis in 2020 hineinziehen würden, dürfte weiterer Anpassungsbedarf bei den Schätzungen bestehen.Analyst Sidney Ho hält aber nichtsdestotrotz die Abwärtsrisiken für die Micron Technology-Aktie für begrenzt. Das Chance/Risiko-Profil bleibe attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: