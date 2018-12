XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (19.12.2018/ac/a/n)



Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Rajvindra Gill von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Rajvindra Gill, Analyst vom Investmenthaus Needham & Co, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nur noch zu halten.Mit der neuen Guidance habe Micron Technology Inc. die Markterwartungen deutlich unterschritten. Ein gedämpftes Nachfrageumfeld, Lagerbestandsbereinigungen und eine saisonale Schwäche seien die Gründe für die enttäuschenden Planungen.Das Management verbreite aber Zuversicht, dass die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2019 wieder anziehen wird. Die Analysten von Needham & Co sorgen sich aber, dass sich die Nachfragebedingungen noch über das bekannte Maß hinaus eintrüben und die Margen unter Druck setzen könnten.Angesichts der Erwartung, dass in den nächsten Monaten zu keiner Aufhellung der Lage komme, sollten Anleger an die Seitenlinie wechseln, so das Fazit des Analysten Rajvindra Gill.