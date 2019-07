Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Nach starken Quartalszahlen Ende Juni stehe die Micron Technology-Aktie nun vor einer wichtigen Hürde. Gelinge der Durchbruch, könne die Kursrally nach den Zahlen weitergehen.Die wohl anhaltend schwache NAND-Nachfrage drücke weiterhin auf die Margen, doch in der Cloud werde das überschüssige Inventar abgebaut. Hinzu kämen Aktienrückkäufe und eine Besserung des Handelsstreits.Werde die oft geprüfte 45-USD-Marke nachhaltig durchbrochen, stehe einer anhaltenden Kursrally der Micron Technology-Aktie nichts im Weg. Anleger könnten bei der Chip-Aktie dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:39,605 EUR +0,71% (15.07.2019, 17:36)