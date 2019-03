Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

36,55 EUR +4,58% (21.03.2019, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,63 EUR +5,14% (21.03.2019, 14:38)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

42,90 USD +6,90% (21.03.2019, 14:39, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Karl Ackerman von Cowen and Company:Karl Ackerman, Analyst von Cowen and Company, erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company sprechen nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse davon, dass die erhöhten Lagerbestände bei Micron Technology Inc. in der zweiten Jahreshälfte ein Risiko für die Margen darstellen würden.Eine Transformation des Working Capital-Managements könnte aber eine Möglichkeit für eine Maximierung der Gewinne schaffen. Der erheblich verbesserte technologische Fahrplan im NAND-Segment und stärkere Wachstumsvektoren im DRAM-Segment würden auf eine nachhaltige Free Cash flow-Entwicklung hindeuten. Die Investmentstory des Unternehmens werde vom Markt nicht ausreichend honoriert.Analyst Karl Ackerman erhöht das Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 40,00 auf 46,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: