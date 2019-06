Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

29,28 EUR -1,61% (03.06.2019, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

29,26 EUR +0,24% (03.06.2019, 15:58)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

32,96 USD +1,09% (03.06.2019, 16:17)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Mehdi Hosseini von Susquehanna Financial:Mehdi Hosseini, Analyst vom Investmenthaus Susquehanna Financial, vertritt in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung.Die Analysten von Susquehanna Financial senken wegen schwächerer Verkaufspreistrends und einem Stopp der Lieferungen an Huawei ihre Prognosen.Im November-Quartal könnte Micron Technology Inc. möglicherweise nur ein EPS von 0,05 USD erzielen. Vor ein paar Monaten habe sich die Schätzung noch auf rund 0,75 USD belaufen.Analyst Mehdi Hosseini befürchtet, dass der Free Cash flow einige Quartale lang negativ ausfallen könne. Die Frage sei nun die, ob Micron Technology in der Lage sein werde, die operative Marge oberhalb des Break even-Punktes zu halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: