Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Knapp 5% sei es für die Aktie von Micron im nachbörslichen US-Handel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen oben gegangen. Kein Wunder, denn der Speicherchip-Hersteller signalisiere nicht weniger als eine Erholung im zyklischen Speicher-Markt.Microns Umsatz habe im ersten Quartal 2020 (bis 30.November) bei 5,14 Milliarden Dollar und damit über den Erwartungen der Analysten von 5,00 Milliarden Dollar gelegen. Auch beim bereinigten Nettogewinn habe der US-Konzern mit 548 Millionen Dollar die Erwartungen der Analysten von 538 Millionen Dollar leicht übertreffen können.Wesentlich wichtiger für die Anleger sei jedoch die starke Prognose, welche die Micron-Führung für das zweite Quartal ausgegeben habe. Denn viele Analysten würden mit einer Nachfrage- und Preiserholung auf dem Speicherchip-Markt rechnen und hätten dies ihn ihren Modellen eingepreist.Micron-CEO Sanjay Mehrotra habe die Einschätzung der Analysten bestätigt und gesagt: "Aktuelle Trends stimmen uns optimistisch, dass Micron im zweiten Quartal den zyklischen Boden seiner finanziellen Performance erreicht ( ) und im zweiten Halbjahr 2020 diese Erholung fortsetzen wird."Positiv stimme auch, dass der Speicherchip-Hersteller von der US-Regierung alle nötigen Lizenzen erhalten habe, die nötig seien, um weiterhin an Huawei zu liefern.Die Analysten würden sich nach den Quartalszahlen in ihrer Annahme bestärkt sehen, dass der Speicherchip-Markt nun in eine Erholungsphase übergehe. Micron könnte es damit trotz Negativzyklus gelungen sein, einen anhaltend positiven Cash-Flow zu generieren. Das sei ungewöhnlich und spreche für die operative Exzellenz des US-Konzerns.Anleger sollten in einer angehenden Erholung, die in der Regel mit steigenden Kursen einhergeht, kein Stück aus der Hand geben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2019)