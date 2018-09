Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,48 EUR -3,08% (24.09.2018, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,56 EUR -1,18% (24.09.2018, 15:03)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

43,96 USD -1,74% (24.09.2018, 15:14, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (24.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst C.J. Muse von Evercore ISI:C.J. Muse, Analyst von Evercore ISI, erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Der Nachfragerückgang bei Micron Technology Inc. im Bereich Hyperscale-Kunden sei bereits bekannt gewesen. Negative Auswirkungen durch Zölle und eine CPU-Knappheit bei Intel seien neue Entwicklungen, so die Analysten von Evercore ISI nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts.Das Management habe sich kaum zur erwarteten Dauer der Bereinigung der Cloud-Lagerbestände geäußert. Analyst C.J. Muse glaubt, dass sich die Schwäche der DRAM-Preise bis zum zweiten Quartal 2019 fortsetzen könnte.Das Kursziel für die Micron Technology-Aktie sei von 100,00 auf 80,00 USD reduziert worden. Die Bewertung des Titels sei aber einfach zu günstig um ignoriert werden zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: