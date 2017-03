Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(01.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Timothy Arcuri von Cowen and Company:Timothy Arcuri, Analyst von Cowen and Company, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company halten die jüngsten Kursvolatilitäten bei Micron Technology Inc. angesichts der Entwicklung der Speicherpreise nicht für gerechtfertigt.Das Tempo mit dem die durchschnittlichen Verkaufspreise steigen würden dürfte zwar nachlassen. Zu sequenziellen Rückgängen beim DRAM-Preis werde es aber wohl bis Ende 2017 nicht kommen. Auf Grund neu auf den Markt kommender Smartphone-Produkte sollte sich der DRAM-Einsatz ausweiten.Analyst Timothy Arcuri ist der Auffassung, dass die Schätzungen des Marktes weiterhin viel zu niedrig seien. Es gebe keinen Grund warum die Bewertungsmultiple der Micron Technology-Aktie so stark sinke.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:22,78 EUR +2,08% (01.03.2017, 13:48)