Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities hätzung die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Die Q3-Ergebnisse und der Ausblick von Micron Technology Inc. seien besser ausgefallen als prognostiziert.Die Analysten von Rosenblatt Securities demonstrieren Zuversicht, dass der aktuelle Halbleiter-Zyklus von der Länge und der Natur her neue Maßstäbe setze.Auf Grund der sehr aggressiven Free Cash flow-Verwendung gehe der Abbau der Verschuldung rasch voran. Micron Technology könnte das Fiskaljahr mit einer positiven Netto Cash-Position abschließen, so die Einschätzung des Analysten Hans Mosesmann.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:38,44 EUR -0,26% (21.12.2017, 15:06)