Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

33,50 EUR +5,31% (06.02.2018, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

USD 41,39 +5,05% (06.02.2018, 16:26)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





(06.02.2018/ac/a/n)

Baltimore (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Kevin Cassidy von Stifel Nicolaus:Aktienanalyst Kevin Cassidy von Stifel Nicolaus empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zum Kauf.Micron Technology Inc. habe überraschend den Rücktritt des Finanzvorstands Ernei Maddock zum Juni bekannt gegeben. Maddock werde im Verlauf der Übergabe der Verantwortlichkeit an David Zinsner eine beratende Rolle einnehmen. Auf Grund der Erfahrungen bei Analog Devices und Intersil sei Zinsner für die Aufgabe bei Micron Technology voll qualifiziert.Die Anhebung der Guidance sei ein weiterer Beleg für die Veränderungen in der Speicherbranche. Die Zyklen der früheren Zeit seien auf Grund neuer Managementstrategien und diverser Anwendungsmöglichkeiten nicht mehr so stark ausgeprägt.Analyst Kevin Cassidy hält die Bewertung der Micron Technology-Aktie für äußerst reizvoll.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:33,99 EUR +2,84% (06.02.2018, 16:12)