XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

68,82 EUR -1,15% (04.05.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

84,41 USD -0,72% (04.05.2021, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Deutschland Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol Deutschland: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (05.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktie mit bullischem Eindruck - ChartanalyseDie Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol Deutschland: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) startete im März 2020 nach einem Tief bei 31,13 USD zu einer steilen Rally, in deren Verlauf sie aus einer rund zweieinhalb Jahre dauernden Konsolidierung ausbrach und die sie am 12. April 2021 bis auf 0,54 USD an ihr altes Allzeithoch aus dem Jahr 2000 führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Allerdings befinde sich die Aktie bereits seit 1. März 2021 in einer Seitwärtsbewegung unterhalb dieses Allzeithochs bei 97,50 USD. Die untere Begrenzung werde durch eine Unterstützungszone zwischen 81,85 USD und 80,50 USD gebildet. Im gestrigen Handel habe die Aktie eine potenzielle bullische Reversalkerze an dieser Zone ausgebildet.Das Chartbild der Micron Technology-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Aus der großen Konsolidierung ab Mai 2018 lasse sich ein Ziel bei ca. 140 USD ableiten. Dieses sei noch immer offen. Im kurzfristigen Rahmen habe die Aktie nach dem gestrigen Reversal die Chance auf einen Anstieg in Richtung 97,50 USD. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 80,50 USD kommen, wäre die Bewegung seit 1. März 2021 eine Topformation. Aus dieser Formation ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 66,83 USD. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:70,60 EUR +0,47% (05.05.2021, 08:54)