Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

24,42 USD -0,71% (06.02.2017, 17:11)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(06.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst David Wong von Wells Fargo Advisors:David Wong, Analyst vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors, erwartet bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Micron Technology Inc. habe anlässlich der Kapitalmarktveranstaltung die Investitionsplanungen für 2017 bekräftigt.Die Analysten von Wells Fargom Advisors erhöhen ihre EPS-Prognose für 2017 von 1,80 auf 1,87 USD. Analyst David Wong ist der Auffassung, dass Micron Technology von einem besseren Umfeld im Memory-Segment erheblich profitieren werde. Bei der Entwicklung neuer DRAM- und NAND-Technologien leiste das Unternehmen gute Arbeit.Die Aktienanalysten von Wells Fargo Advisors stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und passen die Fair Value-Spanne von 25 bis 32 USD auf 27 bis 32 USD nach oben an.Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:22,94 EUR -0,58% (06.02.2017, 16:22)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:22,90 EUR +0,37% (06.02.2017, 16:28)