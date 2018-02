Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

35,48 EUR +0,20% (06.02.2018, 08:23)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

43,88 USD +11,37% (06.02.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (07.02.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Blayne Curtis, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Der US-Helbleiterkonzern habe die Schätzungen für das zweite Geschäftsquartal erhöht, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Zudem sei der Abschied des Finanzvorstands angekündigt worden. Insgesamt weise Micron Technology weiterhin starke Fundamentaldaten auf. Der Analyst habe seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Blayne Curtis, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Micron Technology-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 60 USD bestätigt. (Analyse vom 06.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:33,55 EUR +1,51% (06.02.2018, 17:35)