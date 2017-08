Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Christopher Danely von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Aktienanalyst Christopher Danely von der Citigroup seine Kaufempfehlung für die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Die Analysten der Citigroup raten Investoren die Sorgen der Vergangenheit hinsichtlich eines Überangebots an DRAM-Chips zu vergessen.Die jüngsten Kursrückgänge bei den Aktien von Micron Technology Inc. seien das Ergebnis von Befürchtungen es könnte im Speichermarkt zu Überkapazitäten kommen.Analyst Christopher Daneley hält die von 8,9 auf 9,9 Mrd. USD steigenden Ausgaben im DRAM-Sektor in diesem Jahr für zu gering, um einen Abschwung auszulösen.