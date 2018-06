Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

45,50 EUR +0,62% (28.06.2018, 11:05)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

52,26 USD -4,27% (27.06.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktie: Rally dürfte sich fortsetzen - AktienanalyseMicron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU), ein Unternehmen, das Speicherchips für Computer und Mobilgeräte herstellt, profitiert seit längerem von der starken Nachfrage und stetig anziehenden Preisen für seine Chips, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Diese Effekte würden sich auch in den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal zeigen: Der Nettogewinn sei von 1,65 Mrd. auf 3,82 Mrd. Dollar gestiegen. Der Umsatz habe um 40 Prozent auf 7,8 Mrd. Dollar angezogen. Eine Prognose für das Gesamtjahr habe das Unternehmen traditionell nicht gegeben. Doch habe CEO Sanjay Mehrotra durchblicken lassen: "Das anhaltende Momentum und gesunde Daten von Seiten der Industrie im vierten Quartal sollen zu einem starken Ergebnis führen."Die Aussagen hätten die Aktien der gesamten Branche, die zuletzt unter den Sorgen vor einer nachlassenden Smartphone-Nachfrage gelitten hätten, beflügelt. Die Rally der Micron Technology-Aktie könnte anhalten. Denn der Titel sei gerade mal mit einem 2019er-KGV von 5,1 bewertet. Ehe sich weiteres Potenzial aus dem Chartbild heraus ergebe, müsse die Micron Technology-Aktie allerdings erst über den massiven Widerstand bei 60 Dollar steigen. An dieser Marke sei der Titel zuletzt mehrfach gescheitert.Offensive Anleger bleiben weiter am Ball, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2018)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:45,57 EUR -1,02% (28.06.2018, 10:49)