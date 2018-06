Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

47,49 EUR -3,23% (25.06.2018, 14:15)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

55,61 USD -2,61% (25.06.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(25.06.2018/ac/a/n)

Connecticut (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Ruben Roy von MKM Partners:Ruben Roy, Analyst vom Investmenthaus MKM Partners, empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zum Kauf.Nachdem Micron Technology Inc. mit den Quartalsergebnissen die Erwartungen übertroffen hat äußern die Analysten von MKM Partners die Überzeugung, dass die Unternehmen der Halbleiterbranche weiterhin von einem positiven Nachfrageumfeld profitieren werden. Auf Sicht der nächsten Jahre dürften die Anbieter rational handeln.Abgesehen von den allgemein freundlichen Bedingungen würden für Micron Technology auch die technologischen Fortschritte, die Kostensenkungen und die bilanziellen Verbesserungen sprechen, so der Analyst Ruben Roy.Die Aktienanalysten von MKM Partners bekräftigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das "buy"-Rating und heben das Kursziel von 72,00 auf 77,00 USD an.